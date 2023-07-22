Рус

Народне свято "Ягідник": що не можна робити 22 липня, щоб не було лиха

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
22 липня особлива увага приділялася чорниці
22 липня особлива увага приділялася чорниці. Фото Pixabay

Наші пращури помітили, якщо в цей день не можна підвищувати голос

Субота, 22 липня, у народному календарі є днем свята Панкратія та Кирила, оскільки цього дня віряни відзначають пам’ять священномучеників Панкратія Таврійського та Кирила Гортинського.

У народному календарі день святих мучеників Панкратія та Кирила називається просто "Ягідником". Це пов’язано, перш за все, з чорницями, які дозрівають у лісах до цього часу. З цієї ягоди готують варення та пироги. Люди вірять у її цілющі властивості.

За старих часів існувало переконання, що дотримання народних правил і заборон допоможе зберегти достаток, захистить близьких від неприємностей і привабить удачу.

Що не можна робити 22 липня

  • Збирати будь-які ягоди, окрім чорниці — жодної користі від них не буде.
  • Сваритися — святі можуть покарати хворобами та проблемами в особистому житті.
  • Відмовляти в проханнях про допомогу — той, хто відмовився, сам опиниться в такій неприємній ситуації.
  • Вдома голосно говорити, кричати — нечисть на крики прийде.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони