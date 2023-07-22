Народне свято "Ягідник": що не можна робити 22 липня, щоб не було лиха

Наші пращури помітили, якщо в цей день не можна підвищувати голос

Субота, 22 липня, у народному календарі є днем свята Панкратія та Кирила, оскільки цього дня віряни відзначають пам’ять священномучеників Панкратія Таврійського та Кирила Гортинського.

У народному календарі день святих мучеників Панкратія та Кирила називається просто "Ягідником". Це пов’язано, перш за все, з чорницями, які дозрівають у лісах до цього часу. З цієї ягоди готують варення та пироги. Люди вірять у її цілющі властивості.

За старих часів існувало переконання, що дотримання народних правил і заборон допоможе зберегти достаток, захистить близьких від неприємностей і привабить удачу.

Що не можна робити 22 липня

Збирати будь-які ягоди, окрім чорниці — жодної користі від них не буде.

Сваритися — святі можуть покарати хворобами та проблемами в особистому житті.

Відмовляти в проханнях про допомогу — той, хто відмовився, сам опиниться в такій неприємній ситуації.

Вдома голосно говорити, кричати — нечисть на крики прийде.

Нагадаємо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.