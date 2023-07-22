Лук вырастит большим и сочным: две полезные подкормки для растения

Отличный вариант для финальной подкормки овоща — калиевая селитра

Если вы стремитесь к существенному увеличению урожайности лука, то на финальном этапе в летнем сезоне необходимо тщательно подойти к процессу добавления питательных веществ в почву. Это помогает растению гораздо лучше прорастать и не портиться.

Чтобы увеличить размеры лука, необходимо правильно определить момент добавления удобрений. Считается, что наилучшее время для внесения питательных веществ — за месяц до сбора урожая. Об этом пишет ukr.media.

Чем подкормить лук

Калиевая селитра

Это промышленное удобрение пользуется высоким авторитетом благодаря своей экономичности — для создания ведра подкормки необходима всего лишь одна большая ложка селитры. Это позволяет сберечь значительное количество ресурсов.

Зола

Для приготовления раствора достаточно легко выполнить несколько шагов: взять стакан золы на десять литров воды и оставить смесь настаиваться в течение 24 часов. Важно отметить, что перед поливом подкормки дополнительное разбавление водой не требуется.

Ранее "Телеграф" писал, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.