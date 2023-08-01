Почему опытные дачники скашивают ботву картофеля: неоцененная польза

Всего причин есть три

Многие люди, которые впервые занимаются выращиванием картофеля и готовятся к сбору урожая, задаются вопросом о том, следует ли косить ботву. Это особенно интересно тем, кто самостоятельно занимается выращиванием этого овоща.

Не все об этом знают, но огородники с опытом не бояться скашивать ботву картофеля. Для этого у них есть три веские причины, пишет radiotrek.

Исчезает необходимость бороться с насекомыми

Если удалить эту растительную часть, можно снизить вероятность появления вредителей, которые интересуются картофелем.

Растения перестают болеть

Ближе к концу лета у картофеля повышается вероятность возникновения заболеваний. Чаще всего это связано с фитофторой. Также следует помнить, что удаление ботвы в общем снижает риск развития любых болезней.

Большие клубни

Уход за растительной частью требует от картофеля значительных ресурсов. Однако, если избавить овощ от необходимости подкармливать ботву, можно значительно увеличить размеры клубней.

Напомним, что ежегодно дачники сталкиваются с неприятной ситуацией, когда посаженый картофель атакует колорадский жук. Мы разузнали способ, как побороть этого вредителя урожая.