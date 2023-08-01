Чому досвідчені дачники скошують бадилля картоплі: неоцінена користь

Усього причин є три

Багато людей, які вперше займаються вирощуванням картоплі та готуються до збирання врожаю, вдаються до питань про те, чи варто косити бадилля. Це особливо цікаво тим, хто самостійно займається вирощуванням цього овоча.

Не всі про це знають, але городники з досвідом не бояться скошувати бадилля картоплі. Для цього у них є три вагомі причини, пише radiotrek.

Зникає необхідність боротися з комахами

Якщо видалити цю рослинну частину, можна знизити можливість появи шкідників, які цікавляться картоплею.

Рослини перестають хворіти

Ближче до кінця літа у картоплі підвищується ймовірність виникнення захворювань. Найчастіше це пов’язано з фітофторою. Також слід пам’ятати, що видалення бадилля загалом знижує ризик розвитку будь-яких хвороб.

Великі бульби

Догляд за рослинною частиною вимагає від картоплі значних ресурсів. Однак, якщо позбавити овоч необхідності підгодовувати бадилля, можна значно збільшити розміри бульб.

Нагадаємо, що щорічно дачники стикаються з неприємною ситуацією, коли посаджену картоплю атакує колорадський жук. Ми дізнались спосіб, як подолати цього шкідника врожаю.