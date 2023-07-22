Цибуля виросте великою і соковитою: дві корисні підгодівлі для рослини

Відмінний варіант для фінального підживлення овочів — калієва селітра

Якщо ви прагнете суттєвого збільшення врожайності цибулі, то на фінальному етапі в літньому сезоні необхідно ретельно підійти до процесу додавання поживних речовин у ґрунт. Це допомагає рослині краще проростати і не псуватися.

Щоб збільшити розмір цибулі, необхідно правильно визначити момент додавання добрив. Вважається, що найкращий час для внесення поживних речовин — за місяць до збирання врожаю. Про це пише ukr.media.

Чим підгодувати цибулю

Калієва селітра

Це промислове добриво має високий авторитет завдяки своїй економічності — для створення відра підживлення необхідна лише одна велика ложка селітри. Це дозволяє зберегти значну кількість ресурсів.

Зола

Для приготування розчину досить легко виконати кілька кроків: взяти склянку золи на десять літрів води та залишити суміш настоюватись протягом 24 годин. Важливо, що перед поливом підживлення додаткове розведення водою не потрібне.

Раніше "Телеграф" писав, чим потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.