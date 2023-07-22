Подойдут девушкам с любой фигурой: какие модели юбок выбирать этим летом (фото)

Эти юбки отлично подойдут для жаркого лета

Каждой девушке хочется летом выглядеть стильно, поэтому без юбок точно не обойтись, ведь они придают образу женственности, элегантности и нежности. И есть модели, которые будут шикарно смотреться на любой фигуре.

Эксперты в материале OBOZREVATEL рассказали, какие фасоны точно должны быть в гардеробе каждой модницы, потому что они универсальные и будут отлично сочетаться с разным верхом.

Какие модели юбок подойдут под любую фигуру

Юбка в технике кроше

Эта модель подойдет девушкам с любыми параметрами, даже поможет визуально уменьшить талию и сделать ноги более стройными. Но стилисты рекомендуют отдать предпочтение юбкам молочного, черного или нежно-желтого цвета, чтобы было без ярких, броских принтов и декораций.

Стильные юбки на лето 2023

Льняная юбка

Отличный вариант для жаркой погоды, потому что льняные вещи приятны к телу и пропускают воздух. Лучше всего покупать модели А-силуэта, "карандаш" или мини, потому что они на долго будут оставаться в тренде. Что касается принтов, то в моде "классически" polka dot, клетка и тонкие линии.

Какие юбки отлично подходят для любой фигуры

Шелковая миди-юбка

Еще один фасон юбки, который долгое время находится на пике популярности. Модницам рекомендуют выбирать изделия без воланов, пестрых принтов и кислотных оттенков. Все гениальное – просто.

Модели юбок для стильного образа

"Телеграф" писал ранее, с чем в этом летнем сезоне носить шелковую юбку. Эксперты представили несколько стильных вариантов.