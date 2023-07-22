Підійдуть дівчатам з будь-якою фігурою: які моделі спідниць обирати цього літа (фото)
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Ці спідниці відмінно підійдуть для спекотного літа
Кожній дівчині хочеться влітку виглядати стильно, тому без спідниць точно не обійтися, адже вони надають образу жіночності, елегантності та ніжності. І є моделі, які будуть шикарно виглядати на будь-якій фігурі.
Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, які фасони точно повинні бути в гардеробі кожної модниці, тому що вони універсальні і відмінно поєднуються з різним верхом.
Які моделі спідниць підійдуть під будь-яку фігуру
Спідниця у техніці кроше
Ця модель підійде дівчатам з будь-якими параметрами, навіть допоможе візуально зменшити талію та зробити ноги стрункішими. Але стилісти рекомендують віддати перевагу спідницям молочного, чорного або ніжно-жовтого кольору, щоб було без яскравих принтів та декорацій.
Льняна спідниця
Відмінний варіант для спекотної погоди, тому що лляні речі приємні до тіла та пропускають повітря. Найкраще купувати моделі А-силуету, "олівець" або міні, тому що вони на довго залишатимуться у тренді. Що стосується принтів, то в моді "класичний" polka dot, клітина та тонкі лінії.
Шовкова міді-спідниця
Ще один фасон спідниці, який довгий час перебуває на вершині популярності. Модницям рекомендують вибирати вироби без воланів, строкатих принтів та кислотних відтінків. Все геніальне — просто.
"Телеграф" писав раніше, з чим цього літнього сезону носити шовкову спідницю. Експерти презентували кілька стильних варіантів.