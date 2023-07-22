Підійдуть дівчатам з будь-якою фігурою: які моделі спідниць обирати цього літа (фото)

Ці спідниці відмінно підійдуть для спекотного літа

Кожній дівчині хочеться влітку виглядати стильно, тому без спідниць точно не обійтися, адже вони надають образу жіночності, елегантності та ніжності. І є моделі, які будуть шикарно виглядати на будь-якій фігурі.

Експерти в матеріалі OBOZREVATEL розповіли, які фасони точно повинні бути в гардеробі кожної модниці, тому що вони універсальні і відмінно поєднуються з різним верхом.

Які моделі спідниць підійдуть під будь-яку фігуру

Спідниця у техніці кроше

Ця модель підійде дівчатам з будь-якими параметрами, навіть допоможе візуально зменшити талію та зробити ноги стрункішими. Але стилісти рекомендують віддати перевагу спідницям молочного, чорного або ніжно-жовтого кольору, щоб було без яскравих принтів та декорацій.

Стильні спідниці на літо 2023

Льняна спідниця

Відмінний варіант для спекотної погоди, тому що лляні речі приємні до тіла та пропускають повітря. Найкраще купувати моделі А-силуету, "олівець" або міні, тому що вони на довго залишатимуться у тренді. Що стосується принтів, то в моді "класичний" polka dot, клітина та тонкі лінії.

Які спідниці відмінно підходять для будь-якої фігури

Шовкова міді-спідниця

Ще один фасон спідниці, який довгий час перебуває на вершині популярності. Модницям рекомендують вибирати вироби без воланів, строкатих принтів та кислотних відтінків. Все геніальне — просто.

Модні спідниці для стильного образу

"Телеграф" писав раніше, з чим цього літнього сезону носити шовкову спідницю. Експерти презентували кілька стильних варіантів.