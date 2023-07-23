Когда прекращать полив капусты перед уборкой: так делают только знающие дачники
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Излишний полив может испортить урожай капусты
Опытные дачники хорошо знают, что чеснок, лук, свеклу и морковь недолгого до уборки урожая прекращают поливать. Если случайно переборщить с поливом, это спровоцирует появление гнили, которая испортит вкус плодов и значительно сократит время их хранения. Подобные рекомендации касаются и капусты.
Белокочанная капуста очень влаголюбивое растение. Ее многочисленные листья очень быстро теряют влагу, без которой невозможно вырастить крупные и сочные кочаны. Но и перебарщивать с поливом нельзя. Иначе можно просто испортить урожай — кочаны растрескаются.
Когда прекращать полив
Обычно белокочанную капусту убирают в конце сентября — начале октября. С июля эту культуру поливают в большем объеме, а в середине сентября увлажнение грядок сокращают. Полностью прекратить полив нужно за две-три недели до начала уборки.
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