Коли припиняти полив капусти перед збиранням: так роблять лише знаючі дачники
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Зайвий полив може зіпсувати врожай капусти
Досвідчені дачники добре знають, що часник, цибулю, буряк та моркву невдовзі до збирання врожаю припиняють поливати. Якщо випадково переборщити з поливом, це спровокує появу гнилі, яка зіпсує смак плодів та значно скоротить час їхнього зберігання. Подібні рекомендації стосуються й капусти.
Білокачанна капуста дуже вологолюбна рослина. Її численне листя дуже швидко втрачає вологу, без якої неможливо виростити великі та соковиті качани. Але й переборщувати з поливом не можна. Інакше можна просто зіпсувати врожай — качани розтріскаються.
Коли припиняти полив
Зазвичай білокачанну капусту прибирають наприкінці вересня — на початку жовтня. З липня цю культуру поливають у більшому обсязі, а в середині вересня зволоження грядок скорочують. Повністю припинити полив потрібно за два-три тижні до початку збирання.
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