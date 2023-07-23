Коли припиняти полив капусти перед збиранням: так роблять лише знаючі дачники

Зайвий полив може зіпсувати врожай капусти

Досвідчені дачники добре знають, що часник, цибулю, буряк та моркву невдовзі до збирання врожаю припиняють поливати. Якщо випадково переборщити з поливом, це спровокує появу гнилі, яка зіпсує смак плодів та значно скоротить час їхнього зберігання. Подібні рекомендації стосуються й капусти.

Білокачанна капуста дуже вологолюбна рослина. Її численне листя дуже швидко втрачає вологу, без якої неможливо виростити великі та соковиті качани. Але й переборщувати з поливом не можна. Інакше можна просто зіпсувати врожай — качани розтріскаються.

Коли припиняти полив

Зазвичай білокачанну капусту прибирають наприкінці вересня — на початку жовтня. З липня цю культуру поливають у більшому обсязі, а в середині вересня зволоження грядок скорочують. Повністю припинити полив потрібно за два-три тижні до початку збирання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що посадити на грядках після збирання цибулі та часнику.