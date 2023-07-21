Декілька пасток і природних репелентів зроблять свою справу: ефективні поради, як відвадити равликів від саду
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Забудьте про хімікати, ці домашні засоби безжально виженуть шкідника
Думка про зграю слимаків і равликів, що блукають навколо вашого городу, викликає у вас паніку? Поспішаємо вам на допомогу, і розповідаємо, як захистити свої рослини від цих ненажерливих шкідників, які псують майбутній урожай.
Ці "звірі" люблять годуватися вночі або вдосвіта, коли ще трохи прохолодно, а земля волога, пише santeplus. Тому розставляти "пастки" потрібно саме у вечірній час. Ділимося з вами найкращими натуральними рішеннями.
Як позбутися равликів та слимаків на ділянці
- Бар’єри
Ідея полягає в тому, щоб встановити бар’єри, щоб не допустити наближення равликів до рослин. Зверніть увагу, що ці молюски ненавидять мідь: тому ви маєте можливість оточити посіви мідним дротом, щоб перегородити їм шлях. Але є й інші цікаві перешкоди, такі як попіл, розкиданий навколо рослин, шматочки яєчної шкаралупи, гравію, піску, тирси або навіть кавової гущі. Всі ці компоненти вміють відлякувати равликів та слимаків.
- Мило
Ще один екологічно безпечний спосіб боротьби з равликами – розпорошення мила. Покладіть шматочки навколо посівів, і ці загарбники негайно покинуть ваш город.
- Апельсинові кірки
Ви також можете використовувати апельсинові кірки, щоб відвадити слимаків та равликів. Розкидайте їх увечері навколо рослин і вранці ви знайдете їх усюди на цитрусах. Таким чином, ви можете легко зібрати і позбутися їх!
- Часник
Часник є чудовим репелентом: його запах відлякає цих шкідників, а також інших шкідників, які спробують там причаїтися. Приготуйте розчин із 4 подрібнених зубчиків часнику на літр окропу. Залишіть настоюватися на 12 годин, відфільтруйте та розбавте в 1 л води. Після розпиліть розчин на найбільш уразливі рослини.
Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити капусту від метеликів. А ще ми писали про способи боротьби із мурахами на ділянці.