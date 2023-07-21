Декілька пасток і природних репелентів зроблять свою справу: ефективні поради, як відвадити равликів від саду

Забудьте про хімікати, ці домашні засоби безжально виженуть шкідника

Думка про зграю слимаків і равликів, що блукають навколо вашого городу, викликає у вас паніку? Поспішаємо вам на допомогу, і розповідаємо, як захистити свої рослини від цих ненажерливих шкідників, які псують майбутній урожай.

Ці "звірі" люблять годуватися вночі або вдосвіта, коли ще трохи прохолодно, а земля волога, пише santeplus. Тому розставляти "пастки" потрібно саме у вечірній час. Ділимося з вами найкращими натуральними рішеннями.

Як позбутися равликів та слимаків на ділянці

Бар’єри

Ідея полягає в тому, щоб встановити бар’єри, щоб не допустити наближення равликів до рослин. Зверніть увагу, що ці молюски ненавидять мідь: тому ви маєте можливість оточити посіви мідним дротом, щоб перегородити їм шлях. Але є й інші цікаві перешкоди, такі як попіл, розкиданий навколо рослин, шматочки яєчної шкаралупи, гравію, піску, тирси або навіть кавової гущі. Всі ці компоненти вміють відлякувати равликів та слимаків.

Мило

Ще один екологічно безпечний спосіб боротьби з равликами – розпорошення мила. Покладіть шматочки навколо посівів, і ці загарбники негайно покинуть ваш город.

Апельсинові кірки

Ви також можете використовувати апельсинові кірки, щоб відвадити слимаків та равликів. Розкидайте їх увечері навколо рослин і вранці ви знайдете їх усюди на цитрусах. Таким чином, ви можете легко зібрати і позбутися їх!

Часник

Часник є чудовим репелентом: його запах відлякає цих шкідників, а також інших шкідників, які спробують там причаїтися. Приготуйте розчин із 4 подрібнених зубчиків часнику на літр окропу. Залишіть настоюватися на 12 годин, відфільтруйте та розбавте в 1 л води. Після розпиліть розчин на найбільш уразливі рослини.

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