Саморобний розчин відлякає від ділянки слимаків, гусениць і метеликів: ключовий інгредієнт точно є у вас вдома

У саду та на городі не буде небажаних комах, якщо обробити рослини спеціальним засобом

Однією з головних проблем дачників є шкідники на ділянці. Слимаки, гусениці та метелики можуть загрожувати врожаю та пошкоджувати рослини. Впоратися з паразитами можна за допомогою натуральних засобів.

Щоб позбутися слимаків і не тільки, обробіть рослини в саду й на городі спреєм з одним підручним інгредієнтом – оцтом. Розчин легко приготувати своїми руками, передає "Земляк".

Для приготування ефективного засобу проти шкідників вам знадобляться оцет — підійде яблучний, рисовий або будь-який інший з концентрацією 9%, а також корінь валеріани та вода. Для початку подрібніть корінь валеріани, залийте склянкою води, закип’ятіть і залиште на 10-12 годин. Настій валеріани, який вийшов, змішайте з 15 мл оцту та розведіть у 2 л води.

Як обробляти рослини оцтовим розчином? Залийте рідину в пульверизатор і обприскуйте рослини увечері. Повторіть маніпуляцію протягом мінімум трьох днів.

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