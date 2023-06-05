Самодельный раствор отпугнет от участка улиток, гусениц и бабочек: ключевой ингредиент точно есть у вас дома

В саду и на огороде не будет нежелательных насекомых, если обработать растения специальным средством

Одна из главных проблем дачников – вредители на участке. Улитки, гусеницы и бабочки могут угрожать урожаю и повреждать растения. Справиться с паразитами можно с помощью натуральных средств.

Чтобы избавиться от улиток и не только, обработайте растения в саду и на огороде спреем с одним подручным ингредиентом — уксусом. Раствор легко приготовить своими руками, передает "Земляк".

Для приготовления эффективного средства против вредителей потребуется уксус – подойдет яблочный, рисовый или любой другой с концентрацией 9%, а также корень валерианы и вода. Для начала измельчите корень валерианы, залейте стаканом воды, закипятите и оставьте на 10-12 часов. Настой валерианы, который получился, смешайте с 15 мл уксуса и разведите в 2 л воды.

Как обрабатывать растения уксусным раствором? Залейте жидкость в пульверизатор и опрыскивайте растения в вечернее время. Манипуляцию повторите в течение минимум трех дней.

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