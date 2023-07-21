Несколько ловушек и природных репеллентов сделают свое дело: эффективные советы, как отвадить улиток от сада

Забудьте о химикатах, эти домашние средства безжалостно изгонят вредителя

Мысль о стае слизней и улиток, бродящих вокруг вашего огорода, вызывает у вас панику? Спешим вам на помощь, и рассказываем, как защитить свои растения от этих прожорливых вредителей, которые портят будущий урожай.

Эти "звери" любят кормиться ночью или на рассвете, когда еще немного прохладно, а земля влажная, пишет santeplus. Поэтому расставлять "ловушки" нужно именно в вечернее время. Делимся с вами лучшими натуральными решениями.

Как избавиться от улиток и слизней на участке

Барьеры

Идея заключается в том, чтобы установить барьеры, чтобы не допустить приближения улиток к вашим растениям. Обратите внимание, что эти моллюски ненавидят медь: поэтому у вас есть возможность окружить посевы медной проволокой, чтобы преградить им путь. Но есть и другие интересные препятствия, такие как пепел, разбросанный вокруг растений, кусочки яичной скорлупы, гравия, песка, опилок или даже кофейной гущи. Все эти компоненты умеют отпугивать улиток и слизней.

Мыло

Еще один экологически безопасный способ борьбы с улитками — распыление мыла. Положите кусочки вокруг посевов, и эти захватчики немедленно покинут ваш огород.

Апельсиновые корки

Вы также можете использовать апельсиновые корки, чтобы отвадить слизней и улиток. Разбросайте их вечером вокруг растений и утром вы найдете их повсюду на цитрусах. Таким образом, вы можете легко собрать и избавиться от них!

Чеснок

Чеснок является отличным репеллентом: его запах отпугнет этих вредителей, а также других вредителей, которые попытаются там затаиться. Приготовьте раствор из 4 измельченных зубчиков чеснока на литр кипятка. Оставьте настаиваться на 12 часов, отфильтруйте и разбавьте в 1 л воды. После распылите раствор на наиболее уязвимые растения.

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