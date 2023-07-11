Без вреда вашим растениям: натуральные средства, которые помогут отвадить улиток от вашего сада

Чтобы защитить ваши растения от улиток, можно воспользоваться этими советами

Улитки — это распространенный вредитель, который может нанести вред растениям и огороду. В зоне риска растения с мягкой текстурой: цветы, листья или молодые побеги, а также плоды или семена рассады, луковицы, клубни или даже корни под землей. Поэтому важно делать все, чтобы отвадить улиток от своего участка.

К счастью, есть натуральные и экономичные средства, которые отлично справляются с этой задачей, пишет портал santeplus. Благодаря этим естественным советам вы сможете отогнать улиток, не используя химикаты и не нанося вреда вашим растениям.

Как избавиться от улиток в саду

С помощью растений-репеллентов

Улитки не любят некоторые растения, такие как шалфей, лаванду, имбирь, тимьян или петрушку. Выращивайте эти репелленты в своем саду, чтобы эти вредители не атаковали ваши растения.

Создавайте барьеры

Поскольку улиткам нужна влага для передвижения по почве, вы можете поставить вокруг своих растений препятствия, которые сделают почву сухой и шероховатой и, таким образом, препятствуют перемещению улиток к вашим растениям. Для этого можно разбросать вокруг растений кусочки яичной скорлупы, кофейную гущу, древесную стружку или разбросать древесную золу или опилки.

Используйте натуральные репелленты

Чтобы предотвратить вторжение улиток в ваш сад, вы можете использовать навоз папоротника. Замочите 100 граммов листьев папоротника обыкновенного в литре воды. Оставьте на 10–12 часов, затем прокипятите в кастрюле в течение 20 минут, не закрывая крышкой. Отфильтруйте раствор и перелейте его в пульверизатор. Затем распылите раствор на растения, которые вы хотите защитить. Обратите внимание, что срок годности этого раствора составляет всего 24 часа.

Также можно приготовить чесночный отвар для отпугивания улиток. Для этого раздавите в емкости несколько зубчиков чеснока и залейте водой. Оставьте на несколько дней, процедите смесь и перелейте ее в бутылку с распылителем. Затем вам нужно будет распылить раствор только у подножия ваших растений.

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