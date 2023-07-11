Без шкоди вашим рослинам: натуральні засоби, які допоможуть відвадити равликів від саду

Щоб захистити ваші рослини від равликів, можна скористатися цими порадами

Равлики — це поширений шкідник, який може завдати шкоди рослинам та городу. У зоні ризику рослини з м’якою текстурою: квіти, листя чи молоді пагони, і навіть плоди чи насіння розсади, цибулини, бульби і навіть коріння під землею. Тому важливо робити все, щоб відвадити равликів від своєї ділянки.

На щастя, є натуральні та економічні засоби, які чудово справляються з цим завданням, пише портал santeplus. Завдяки цим природним порадам ви зможете відігнати равликів, не використовуючи хімікати і не завдаючи шкоди вашим рослинам.

Як позбавитися від равликів у саду

За допомогою рослин-репелентів

Равлики не люблять деякі рослини, такі як шавлія, лаванда, імбир, чебрець або петрушку. Вирощуйте ці репеленти у своєму саду, щоб ці шкідники не атакували ваші рослини.

Створюйте бар’єри

Оскільки равликам потрібна волога для пересування ґрунтом, ви можете поставити навколо своїх рослин перешкоди, які зроблять ґрунт сухим і шорстким і, таким чином, перешкоджають переміщенню равликів до ваших рослин. Для цього можна розкидати навколо рослин шматочки яєчної шкаралупи, каву, деревну стружку або розкидати деревну золу або тирсу.

Використовуйте натуральні репеленти

Щоб запобігти вторгненню равликів у ваш сад, ви можете використовувати гній папороті. Замочіть 100 г листя папороті звичайної в літрі води. Залишіть на 10-12 годин, потім прокип’ятіть у каструлі протягом 20 хвилин, не закриваючи кришкою. Відфільтруйте розчин і перелийте його в пульверизатор. Потім розпорошіть розчин на рослини, які ви хочете захистити. Зверніть увагу, що термін придатності цього розчину становить лише 24 години.

Також можна приготувати часниковий відвар для відлякування равликів. Для цього роздавіть у місткості кілька зубчиків часнику та залийте водою. Залишіть на кілька днів, процідіть суміш і перелийте її в пляшку з розпилювачем. Потім вам потрібно буде розпорошити розчин тільки біля підніжжя рослин.

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