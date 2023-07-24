Зачем опытные дачники "солят" свои огороды: полезная хитрость, которая всегда работает

Речь пойдет не про обычную соль, а про английскую или соль Эпсома

Английская соль, также называемая сульфатом магния или солью Эпсома, представляет собой натуральный продукт в виде белого порошка, состоящего из белых кристаллов. Это шикарное средство, которое можно добавлять в ванну во время купания для расслабления мышц, однако оно также полезно и для сада и огорода.

Благодаря высокому содержанию магния соль Эпсома очень полезна для растений, пишет santeplus. Как английская соль поможет вам заботиться о ваших растениях и поддерживать их здоровье — читайте далее.

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Для улучшения усвоения питательных веществ

Сульфат магния улучшает способность клеток поглощать минералы из почвы, полезные для их правильного роста, такие как азот, сера или фосфор. Это природное питательное вещество также помогает растениям лучше усваивать хлорофилл. Английская соль также помогает укрепить корни растений и ускорить их регенерацию. Таким образом, растения становятся более сильными и энергичными.

Против паразитов

Английская соль — это естественная альтернатива для борьбы с вредителями, атакующими ваши растения. Чтобы отпугнуть слизней и улиток, просто посыпьте немного английской соли вокруг основания ваших растений. Чтобы уничтожить насекомых-вредителей, вы можете развести соль Эпсома в воде и распылить раствор на листву зараженных растений.

Для улучшения прорастания семян

Английская соль способствует прорастанию семян. Она укрепляет клеточные стенки и обеспечивает их достаточным количеством энергии для роста. Таким образом, молодые растения становятся более устойчивыми. Для этого разведите столовую ложку английской соли в 4 литрах воды и используйте этот раствор для полива рассады.

Для улучшения вкуса фруктов и овощей

Английская соль делает фрукты слаще за счет увеличения уровня хлорофилла, присутствующего в клетках фруктовых деревьев. Для этого разведите столовую ложку в 4 литрах воды и наносите этот раствор на корни фруктовых деревьев, а также виноградных или ореховых деревьев каждый месяц в течение вегетативного периода.

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