Навіщо досвідчені дачники "солять" свої городи: корисна хитрість, яка завжди працює

Йтиметься не про звичайну сіль, а про англійську чи сіль Епсома

Англійська сіль, також звана сульфатом магнію або сіллю Епсома, є натуральним продуктом у вигляді білого порошку, що складається з білих кристалів. Це шикарний засіб, який можна додавати у ванну під час купання для розслаблення м’язів, проте він також корисний і для саду та городу.

Завдяки високому вмісту магнію сіль Епсома дуже корисна для рослин, пише santeplus. Як англійська сіль допоможе вам дбати про ваші рослини та підтримувати їх здоров’я – читайте далі.

Навіщо посипати город англійською сіллю

Для покращення засвоєння поживних речовин

Сульфат магнію покращує здатність клітин поглинати мінерали з ґрунту, корисні для їх правильного росту, такі як азот, сірка або фосфор. Ця природна поживна речовина також допомагає рослинам краще засвоювати хлорофіл. Англійська сіль також допомагає зміцнити коріння рослин і прискорити їх регенерацію. Таким чином, рослини стають сильнішими та енергійнішими.

Проти паразитів

Англійська сіль — це природна альтернатива для боротьби зі шкідниками, що атакують ваші рослини. Щоб відлякати слимаків та равликів, просто посипте трохи англійської солі навколо основи ваших рослин. Щоб знищити комах-шкідників, ви можете розвести сіль Епсома у воді та розпорошити розчин на листі заражених рослин.

Для покращення проростання насіння

Англійська сіль сприяє проростанню насіння. Вона зміцнює клітинні стінки та забезпечує їх достатньою кількістю енергії для зростання. Таким чином, молоді рослини стають стійкішими. Для цього розведіть столову ложку англійської солі у 4 літрах води та використовуйте цей розчин для поливу розсади.

Для покращення смаку фруктів та овочів

Англійська сіль робить фрукти солодшими коштом збільшення рівня хлорофілу, присутнього в клітинах фруктових дерев. Для цього розведіть столову ложку в 4 літрах води та наносите цей розчин на коріння фруктових дерев, а також виноградних або горіхових дерев щомісяця протягом вегетативного періоду.

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