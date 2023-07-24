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Зачем обрабатывать огурцы сладкой водой: хитрость, о которой мало кто знает

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Подкормка огурцов народными средствами
Подкормка огурцов народными средствами. Фото Pixabay

Такую процедуру можно проводить каждые две недели

Огурцы довольно капризная культура на огороде, требующая достаточно влаги, тепла и подкормок, обогащенных минералами. Но необязательно покупать удобрения, с помощью простых средств можно приготовить раствор, который увеличит урожайность овощей и сделает плоды более сладкими.

В материале Tochka.by дачникам подсказали хитрый метод, который может дать невероятно качественный результат. Огурцы в итоге обязательно получатся крупными, сочными и здоровыми.

Подкормка огурцов народными средствами

Многие датчики не знают, что в процессе выращивания огурцов их можно поливать сладкой водой, потому что она помогает улучшать урожайность. В большинстве своем эту хитрость используют при уходе за комнатными растениями, но на грядках она тоже принесет пользу, потому что огурцы станут более сладкими.

Нужно подготовить несколько литров воды, налить в кастрюлю, довести ее до кипения, а затем на каждый литр жидкости добавить по одной ложке сахара. Ждем пока он раствориться и пока вода остынет. После этого можно приступать к опрыскиванию посадок. Делать такую процедуру можно каждые две недели, а в период дождей – и каждые десять дней.

"Телеграф" писал ранее, как приготовить "черное" удобрение для огурцов. С его помощью растение становится более стойким к вредителям и болезням.

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#Огурцы #Подкормка #Огород