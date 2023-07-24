Навіщо обробляти огірки солодкою водою: хитрість, про яку мало хто знає

Таку процедуру можна проводити кожні два тижні

Огірки досить примхлива культура на городі, яка потребує достатньо вологи, тепла та підживлення, збагаченого мінералами. Але необов’язково купувати добрива, за допомогою простих засобів можна приготувати розчин, який збільшить урожайність овочів та зробить плоди солодшими.

У матеріалі Tochka.by дачникам підказали хитрий метод, який може дати неймовірно якісний результат. Огірки в результаті обов’язково вийдуть великими, соковитими та здоровими.

Підживлення огірків народними засобами

Багато датчиків не знають, що в процесі вирощування огірків їх можна поливати солодкою водою, тому що вона допомагає покращувати врожайність. Здебільшого цю хитрість використовують при догляді за кімнатними рослинами, але на грядках вона теж принесе користь, тому що огірки стануть солодшими.

Потрібно підготувати кілька літрів води, налити в каструлю, довести до кипіння, а потім на кожен літр рідини додати по одній ложці цукру. Чекаємо, поки він розчиниться і поки вода охолоне. Після цього можна приступати до обприскування посадок. Робити таку процедуру можна кожні два тижні, а під час дощів – і кожні десять днів.

"Телеграф" писав раніше, як приготувати "чорне" добриве для огірків. З його допомогою рослина стає більш стійкою до шкідників та хвороб.