Прокл Плакальщик: не делайте этого 25 июля, чтобы не остаться в нищете

По этому дню традиционно судили, какой будет осень

В соответствии с народным календарем, 25 июля 2023 года является днем Прокла Плакальщика. В этот день православная церковь отмечает память святых мучеников Прокла и Илария, которые пострадали за свою веру во втором веке.

Согласно православному обычаю, верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Проклу и Иларию, чтобы просить их заступничества перед Богом за всех, кто испытывает страдания из-за своих убеждений или находится в трудных жизненных ситуациях.

В народе Проклов день известен также как "плакальщик". Наши предки заметили, что с этого времени каждое утро начинает выпадать обильная роса. Согласно поверьям, она обладала лечебными свойствами, поэтому жители деревень старались собирать ее в кувшины и использовали для умывания.

25 июля люди внимательно наблюдали за погодными условиями, так как считалось, что Прокл предсказывает, каким будет характер осени. Обильная роса указывала на предстоящие дожди, что означало необходимость поспешить со сбором урожая.

Что нельзя делать 25 июля

Заключать финансовые сделки и проводить деловые переговоры — будут провальными.

Желать людям неприятностей — к большим личным проблемам.

Давать в долг, одалживать самому – велик риск остаться в нищете.

Топтаться по росе — к большим неприятностям в любви и деловой сфере.

Добавим, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.