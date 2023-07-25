Прокл Плакальник: не робіть цього 25 липня, щоб не залишитися в злиднях

Цього дня традиційно судили, якою буде осінь

Відповідно до народного календаря, 25 липня 2023 року є днем Прокла Плакальника. Цього дня православна церква відзначає пам’ять святих мучеників Прокла та Іларія, які постраждали за свою віру у другому столітті.

Згідно з православним звичаєм, віряни звертаються з молитвами до святих мучеників Прокла та Іларія, щоб просити їх заступництва перед Богом за всіх, хто страждає через свої переконання або перебуває у важких життєвих ситуаціях.

У народі Проклів день відомий також як "плакальник". Наші пращури помітили, що з цього часу щоранку починає випадати рясна роса. Згідно з повір’ями, вона мала лікувальні властивості, тому жителі сіл намагалися збирати її в глеки і використовували для вмивання.

25 липня люди уважно спостерігали за погодними умовами, оскільки вважалося, що Прокл передрікає, яким буде характер осені. Рясна роса вказувала на майбутні дощі, що означало необхідність поспішати зі збиранням урожаю.

Що не можна робити 25 липня

Укладати фінансові угоди та проводити ділові переговори — будуть провальними.

Бажати людям неприємностей — до великих особистих проблем.

Давати в борг, позичати самому — великий ризик залишитися в злиднях.

Топтатися по росі — до великих неприємностей у коханні та діловій сфері.

Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.