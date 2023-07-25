Как получить щедрый урожай укропа в августе: хитрости дачников

Под конец лета тоже можно заниматься посадками

Богатый урожай сочного укропа для салата можно успеть получить до конца лета. Для этого можно посеять его даже в августе и прибегнуть к простым хитростям.

Семена укропа быстро прорастут, если накануне посева подержать их двое суток в воде, пишет Telegram-канал СОДа. За это время исчезнут эфирные масла и укропу будет легче прорасти. В таком случае уже через 5-6 дней появятся первые всходы. Если семена не замачивать, всходов придется ждать не менее 2 недель.

Сеять укроп нужно только во влажную и удобренную почву. После посева грядки нужно полить теплой водой.

После появления всходов укропа почву после полива нужно периодически рыхлить. Не лишним будет подкормить подрастающую зелень коровяком или мочевиной. Благодаря такому удобрению укроп нарастит зеленую массу. Подкормку лучше всего проводить утром или вечером.

По мере роста укроп обязательно нужно прореживать. Иначе пышных веток вырастить не получится.

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