Як отримати щедрий урожай кропу в серпні: хитрощі дачників

Під кінець літа також можна займатися посадками

Багатий урожай соковитого кропу для салату можна встигнути отримати до кінця літа. Для цього можна посіяти його навіть у серпні та вдатися до простих хитрощів.

Насіння кропу швидко проросте, якщо напередодні посіву потримати його дві доби у воді, пише Telegram-канал СОДа. За цей час видаляться ефірні олії та кропу буде легше прорости. У такому разі вже через 5-6 днів після посіву з’являться перші сходи. Якщо насіння не замочувати, на сходи доведеться чекати не менше 2 тижнів.

Сіяти кріп потрібно тільки у вологий і підгодований ґрунт. Після сівби грядки потрібно полити теплою водою.

Після появи сходів кропу политий ґрунт потрібно періодично розпушувати. Не зайвим буде підгодувати коров’яком або сечовиною підростаючу зелень. Завдяки такому добриву кріп наростить зелену масу. Підживлення найкраще проводити вранці чи ввечері.

У міру зростання кріп обов’язково потрібно проріджувати. Інакше пишних гілок виростити не вдасться.

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