День Архангела Гавриила: чего нужно остерегаться 26 июля, чтобы не отпугнуть любовь

Не стоит терять близких людей из-за своего хвастовства

Согласно православному календарю, в среду, 26 июля, отмечается праздник Архангела Гавриила. Его считают одним из семи важных ангелов, называют исполнителем чудесных и таинственных дел Божьих.

В Гаврилов день, или, как еще говорят — на Гаврила Летнего, принято посещать храм и обращаться с молитвами к Архангелу. К примеру, молятся святому многие пары, которые столкнулись с трудностями в зачатии ребенка, и беременные женщины, стремящиеся обеспечить здоровье будущего малыша.

Наши предки также просили у него благосклонности для достижения хорошего урожая. С давних времен устоялся обычай, что сбор плодов 26 июля после посещения церкви обещает быть успешным.

В день Архангела Гавриила не рекомендуется делиться о своих романтических чувствах с кем бы то ни было. Это может привести к разрыву взаимоотношений с любимым человеком.

Что нельзя делать 26 июля

Жадничать — удача изменит.

Рассказывать о свидании, хвалиться своими отношениями — в любви разлад произойдет.

Двум людям или компании садиться за стол с углами — к ссоре.

Проводить весь день в безделье — будут проблемы с достатком.

Обманывать, лгать — можно стать жертвой обмана.

Добавим, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.