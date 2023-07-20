Дожди и жара до 37 градусов: синоптик рассказал, какой еще погоды ждать украинцам в конце июля

Температурных рекордов, по словам Кибальчича, не ожидается, хотя на юге Украины будет довольно жарко

В последние дни июля украинцам стоит готовиться к погодным качелям с дождями и засухами в разных регионах. После волны жары температура станет более комфортной, однако это не касается жителей юга, где прогнозируют до 37 градусов тепла.

Такой прогноз на период с 21 по 31 июля 2023 года дал "Телеграфу" известный украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

В последние дни в ряде стран Центральной и Южной Европы наблюдалась мощная волна жары, в ходе которой были установлены новые рекорды максимальной температуры воздуха. К примеру, в Риме воздух раскалился до +43 °С, а на Сардинии — до 46-ти. Постепенно знойная воздушная масса африканского происхождения пошла в Европе на спад.

К счастью, Украине не грозят рекордные температурные показатели в ближайшие дни, отмечает Кибальчич. Согласно прогнозу, в третьей декаде июля установится классическая летняя погода с относительно комфортным температурным режимом и достаточным увлажнением.

Прогноз погоды на 21-23 июля

На территории нашей страны с 21 по 23 июля в целом ожидается переменчивая погода: пройдут дожди с грозами, в южной части страны и Крыму 23 июля местами сильные осадки. Только днём 21 числа в Украине преимущественно сухо. Ветер будет преобладать западной и юго-западной четверти, 5-10 м/с, при грозах в отдельных пунктах возможны шквалы, 15-20 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в диапазоне +13…+18 °С, днём +24…+29 °С, в южных областях и Крыму местами до +32 °С.

Погода 21 июля. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды на 24-27 июля

С новой недели, 24 июля, погодные условия в Украине будет определять антициклон. Однако он быстро сместится на восток и уже с 25 по 27 июля очередные атмосферные фронты станут причиной дождливой погоды в большинстве областей.

Погода 24 июля. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды на 28-31 июля

Ближе к концу месяца, 28-30 июля на фоне поля пониженного давления сохранится вероятность неустойчивой и влажной погоды в большинстве областей. Исключение составит южная частьУкраины. Здесь после 25 июля усилится жара с максимальными дневными температурами +32…+37 °С, а количество осадков окажется минимальным. По словам Кибальчича, это может спровоцировать стремительное развитие засухи и повышение уровня пожарной опасности.

В последние дни июля, согласно прогнозу, сохранятся температурные колебания и периодическое усиление ветра. До конца месяца суммарное количество осадков в большинстве областей превысит норму, а температурный фон окажется в пределах нормы, лишь на юге страны он будет выше нормы на 3-5 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Европе бушует антициклон "Цербер". Синоптик Наталья Диденко рассказала, стоит ли ожидать 47-градусной жары в Украине.