Дощі та спека до 37 градусів: синоптик розповів, якої ще погоди чекати українцям наприкінці липня

Температурних рекордів, за словами Кібальчича, не очікується, хоч на півдні України буде досить спекотно

В останні дні липня українцям варто готуватися до погодних гойдалок із дощами та посухами у різних регіонах. Після хвилі спеки температура стане комфортнішою, проте це не стосується жителів півдня, де прогнозують до 37 градусів тепла.

Такий прогноз на період із 21 по 31 липня 2023 року дав "Телеграфу" відомий український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Останніми днями у низці країн Центральної та Південної Європи спостерігалася потужна хвиля спеки, під час якої було встановлено нові рекорди максимальної температури повітря. Наприклад, у Римі повітря розжарилося до +43 °С, але на Сардинії — до 46-ти. Поступово спекотна повітряна маса африканського походження пішла в Європі на спад.

На щастя, Україні не загрожують рекордні температурні показники найближчими днями, зазначає Кібальчич. Згідно з прогнозом, у третій декаді липня встановиться класична літня погода із відносно комфортним температурним режимом та достатнім зволоженням.

Прогноз погоди на 21-23 липня

На території нашої країни з 21 по 23 липня загалом буде мінлива погода: пройдуть дощі з грозами, у південній частині країни та Криму 23 липня місцями сильні опади. Лише вдень 21-го числа в Україні переважно сухо. Вітер переважатиме західної та південно-західної чверті, 5-10 м/с, при грозах в окремих пунктах можливі шквали, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час коливатиметься в діапазоні +13…+18 °С, удень +24…+29 °С, у південних областях та Криму місцями до +32 °С.

Погода 21 липня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди на 24-27 липня

З нового тижня, 24 липня, погодні умови в Україні визначатиме антициклон. Однак він швидко зміститься на схід і вже з 25 по 27 липня чергові атмосферні фронти спричинять дощову погоду в більшості областей.

Погода 24 липня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди на 28-31 липня

Ближче до кінця місяця, 28-30 липня, на тлі поля зниженого тиску збережеться ймовірність нестійкої та вологої погоди у більшості областей. Виняток становитиме південна частина України. Тут після 25 липня посилиться спека з максимальними денними температурами +32…+37 °С, а кількість опадів виявиться мінімальною. За словами Кібальчича, це може спровокувати стрімкий розвиток посухи й підвищення рівня пожежної небезпеки.

В останні дні липня, згідно з прогнозом, збережуться температурні коливання та періодичне посилення вітру. До кінця місяця сумарна кількість опадів у більшості областей перевищить норму, а температурний фон опиниться в межах норми, лише на півдні країни він буде вищим за норму на 3-5 °С.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Європі вирує антициклон "Цербер". Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, чи варто очікувати 47-градусної спеки в Україні.