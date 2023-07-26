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День Архангела Гавриїла: чого треба остерігатися 26 липня, щоб не відлякати кохання

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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26 липня не можна хвалитися романтичними стосунками
26 липня не можна хвалитися романтичними стосунками. Фото Freepik

Не варто втрачати близьких людей через свої хвастощі

Згідно з православним календарем, у середу, 26 липня, відзначається свято Архангела Гавриїла. Його вважають одним із семи важливих ангелів, називають виконавцем чудесних та таємничих справ Божих.

У Гаврилів день, або, як ще кажуть — на Гаврила Літнього, заведено відвідувати храм і звертатися з молитвами до Архангела. Наприклад, моляться святому багато пар, які натрапили на труднощі в зачатті дитини, і вагітні жінки, які прагнуть забезпечити здоров’я майбутнього малюка.

Наші пращури також просили у нього прихильності для досягнення хорошого врожаю. З давніх-давен устоявся звичай, що збирання плодів 26 липня після відвідин церкви обіцяє бути успішним.

У день Архангела Гаврила не рекомендується ділитися про свої романтичні почуття з будь-ким. Це може призвести до розриву взаємин із коханою людиною.

Що не можна робити 26 липня

  • Скупитися — удача зрадить.
  • Розповідати про побачення, хвалитися своїми стосунками — у коханні розлад відбудеться.
  • Двом людям чи компанії сідати за стіл із кутами — до сварки.
  • Проводити весь день у неробстві — будуть проблеми зі статком.
  • Обманювати, брехати — можна стати жертвою обману.

Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.

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