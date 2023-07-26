День Архангела Гавриїла: чого треба остерігатися 26 липня, щоб не відлякати кохання
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Не варто втрачати близьких людей через свої хвастощі
Згідно з православним календарем, у середу, 26 липня, відзначається свято Архангела Гавриїла. Його вважають одним із семи важливих ангелів, називають виконавцем чудесних та таємничих справ Божих.
У Гаврилів день, або, як ще кажуть — на Гаврила Літнього, заведено відвідувати храм і звертатися з молитвами до Архангела. Наприклад, моляться святому багато пар, які натрапили на труднощі в зачатті дитини, і вагітні жінки, які прагнуть забезпечити здоров’я майбутнього малюка.
Наші пращури також просили у нього прихильності для досягнення хорошого врожаю. З давніх-давен устоявся звичай, що збирання плодів 26 липня після відвідин церкви обіцяє бути успішним.
У день Архангела Гаврила не рекомендується ділитися про свої романтичні почуття з будь-ким. Це може призвести до розриву взаємин із коханою людиною.
Що не можна робити 26 липня
- Скупитися — удача зрадить.
- Розповідати про побачення, хвалитися своїми стосунками — у коханні розлад відбудеться.
- Двом людям чи компанії сідати за стіл із кутами — до сварки.
- Проводити весь день у неробстві — будуть проблеми зі статком.
- Обманювати, брехати — можна стати жертвою обману.
Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.