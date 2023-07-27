День Акилы 27 июля: что нельзя делать, чтобы не улетучилась удача

К этому дню лето уже проходит свой пик, пора готовиться к осени

В этот четверг, согласно церковному календарю, православная церковь отмечает память Акилы, который был одним из апостолов от семидесяти – так называют учеников Двенадцати апостолов, где главным учителем был апостол Павел. Исходя из библейских текстов, Акила исповедовал языческие верования, но встреча с апостолом Павлом привела к переменам в его жизни.

Этот день считался значимым для наших предков, так как он обозначал начало перехода от лета к осени. К 27 июля заканчивалась жатва. В период сенокоса люди оплетали несколько колосьев вокруг пояса и надевали соломенный венок на голову, чтобы, как верили, предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

С этого времени листья на деревьях начинали менять свою окраску на осеннюю, а в лесу — появляться спелые грибы. В связи с этим, детей, которые не занимались полевыми работами, отправляли в лес.

Что нельзя делать 27 июля

Вставать против ветра — удача вместе "улетучится".

Выбрасывать остатки еды со стола — можно обеднеть.

Давать деньги в долг — вместе с деньгами уйдет и счастье.

Добавим, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.