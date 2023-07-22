Жара до +37°C еще вернется: синоптик предупредил украинцев и назвал даты

Жителям ряда областей еще придется попотеть в этом месяце

Июль в 2023 году отличился серьезными погодными качелями, принес жару, похолодания, грозы с градом, потопы. В конце месяца ожидается еще одно изменение погодных условий, — возвращение жары в ряд областей.

Об этом в комментарии для "Телеграфа" рассказал украинский синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, жара затронет не все области Украины, а только южную часть, — в остальных регионах поле пониженного давления продолжит провоцировать неустойчивую и влажную погоду.

"Исключение составит южная часть Украины. Здесь после 25 июля усилится жара с максимальными дневными температурами +32…+37 °С, а количество осадков окажется минимальным", — прогнозирует синоптик.

Он также предупреждает, что на фоне такой погоды в южных областях может начаться засуха и повыситься уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее ученая рассказывала "Телеграфу", какой погоды ждать в Украине в августе 2023 года, — по словам заведующей отделом климатических исследований Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, последний месяц лета в этом году будет аномальным.