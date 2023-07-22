Спека до +37°C ще повернеться: синоптик попередив українців та назвав дати

Жителям низки областей ще доведеться попітніти цього місяця

Липень у 2023 році відзначився серйозними погодними гойдалками, — приніс спеку, похолодання, грози з градом, потопи. Наприкінці місяця очікується ще одна зміна погодних умов — повернення спеки до низки областей.

Про це у коментарі для "Телеграфу" розповів український синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, спека зачепить не всі області України, а лише південну частину, — в решті регіонів поле зниженого тиску продовжить провокувати нестійку і вологу погоду.

"Виняток становитиме південна частина України. Тут після 25 липня посилиться спека з максимальними денними температурами +32…+37°С , а кількість опадів виявиться мінімальною", — прогнозує синоптик.

Він також попереджає, що на тлі такої погоди у південних областях може початися посуха та підвищитись рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше вчена розповідала "Телеграфу", на яку погоду чекати в Україні в серпні 2023 року, — за словами завідувачки відділу кліматичних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової, останній місяць літа цього року буде аномальним.