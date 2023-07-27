День Акіли 27 липня: що не можна робити, щоб не зникла удача

До цього дня літо вже проходить свій пік, настав час готуватися до осені

Цього четверга, згідно з церковним календарем, православна церква відзначає пам’ять Акіла, який був одним з апостолів від сімдесяти – так називають учнів Дванадцятьох апостолів, де головним учителем був апостол Павло. Виходячи з біблійних текстів, Акіла сповідував язичницькі вірування, але зустріч з апостолом Павлом призвела до змін у його житті.

Цей день вважався значним для наших пращурів, оскільки він означав початок переходу від літа до осені. До 27 липня закінчувалися жнива. У період сіножаття люди обплітали кілька колосків навколо пояса і одягали солом’яний вінок на голову, щоб, як вірили, запобігти можливим проблемам зі здоров’ям.

З цього часу листя на деревах починало змінювати своє забарвлення на осіннє, а в лісі — з’являтися стиглі гриби. У зв’язку з цим, дітей, які не займалися польовими роботами, відправляли до лісу.

Що не можна робити 27 липня

Вставати проти вітру — удача разом зникне.

Викидати залишки їжі зі столу — можна збідніти.

Давати гроші в борг — разом із грошима піде геть й щастя.

Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.