Не спешите выбрасывать рыбные кости: как эффективно использовать их на даче

Рыбные отходы — источник ценных удобрений

Для правильного роста и развития растениям нужны питательные вещества и микроэлементы. Обычно дачники подкармливают растения на огороде удобрениями с содержанием азота, фосфора, кальция, которые приобретают в специализированных магазинах. Но богатую такими веществами подкормку можно получить совершенно бесплатно.

Рыбные остатки, которые часто считаются отходами, богаты азотом, кальцием и фосфором. Эти элементы так необходимы для питания сельскохозяйственных культур.

Остатки рыбы хороши для подкормки роз. При посадке розового куста нужно сделать в почве углубление немного большего размера, чем обычно. В лунку добавить рыбные отходы и присыпать ее землей. Затем уже сверху посадить куст розы. Ценные питательные вещества из рыбных отходов достигнут корней растения и обеспечат растение необходимым питанием.

Кальций, фосфор и азот, содержащиеся в рыбных остатках, способствуют крепкому развитию корней, энергичному росту и обильным урожаям. Поэтому эту натуральную подкормку можно использовать и при посадке овощей.

Как пишет ukr.media, во время посадки томатов в грунт в каждую лунку можно положить четвертинку мелкой рыбы (салаки), либо 1 ч.л. рыбного фарша. Также рекомендуется добавить по 1 ст. л. толченой древесной золы и 1 ч. л. суперфосфата. После посадки грядки нужно замульчировать 7-10 см шаром скошенной газонной травы.

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