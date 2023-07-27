Не поспішайте викидати рибні кістки: як ефективно використовувати їх на дачі

Рибні відходи — джерело цінних добрив

Для правильного зростання та розвитку рослинам потрібні поживні речовини та мікроелементи. Зазвичай дачники підгодовують рослини на городі добривами із вмістом азоту, фосфору, кальцію, які купують у спеціалізованих магазинах. Але багату на такі речовини підгодівлю можна отримати абсолютно безкоштовно.

Рибні залишки, які часто вважаються відходами, багаті на азот, кальцій і фосфор. Ці елементи необхідні для харчування сільськогосподарських культур.

Залишки риби добре підходять для підживлення троянд. При посадці куща троянди потрібно зробити в ґрунті поглиблення трохи більшого розміру, ніж зазвичай. У лунку додати рибні відходи та присипати її землею. Потім вже згори посадити кущ троянди. Цінні поживні речовини з рибних відходів досягнуть коріння рослини та забезпечать рослину необхідним харчуванням.

Кальцій, фосфор і азот, що містяться в рибних залишках, сприяють міцному розвитку коренів, енергійному зростанню та рясним урожаям. Тому це натуральне підживлення можна використовувати й при посадці овочів.

Як пише ukr.media, під час посадки томатів у ґрунт у кожну лунку можна покласти четвертинку дрібної риби (салаки), або 1 ч.л. рибного фаршу. Також рекомендується додати по 1 ст. л. товченої деревної золи та 1 ч. л. суперфосфат. Після посадки грядки потрібно замульчувати 7-10 см кулею скошеної газонної трави.

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