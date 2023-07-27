Что делать, если дерево заболело раком: "рецепты" лечения

Можно вылечить все раны

Для того чтобы в конце лета насытить корзины ароматными плодами, садоводу необходимо приложить усилия. Всякие плодовые деревья требуют заботы и внимания, иначе возможно упустить начальные признаки опасных инфекций. Некоторые из таких болезней – чёрный рак, европейский рак и цитоспороз.

Если болезнь не обнаружена и не лечится вовремя, она быстро распространяется по всему саду и может уничтожить его урожай, пишет bb.lv. Поэтому рекомендуется заранее изучить методы борьбы с этими напастями.

Чем и как лечить больные деревья

Сначала острым ножом вырезаются участки больной коры, при этом захватывается небольшая часть здоровой ткани по краям. Затем обработанные участки дезинфицируются раствором медного купороса (10 г на 1 л воды) и накладывается садовый вар.

Больную кору удаляют и сжигают. Обработка деревьев фунгицидами против парши помогает бороться с черным раком и другими болезнями коры. Для лечения камедетечения* рану очищают, удаляя около 3-4 см здоровой ткани, после чего обрабатывают ее 1%-ным раствором медного купороса и покрывают садовым варом.

*Камедетечение, также известное как гоммоз, представляет собой болезненное явление, которое встречается у различных растений, чаще всего у древесных. Оно характеризуется выделением густой и клейкой жидкости, имеющей янтарный или бурый оттенок, на надземных частях растения, преимущественно на стволе, ветвях, плодах, а реже — на листьях.

Такие раны можно лечить многократным натиранием свежими листьями щавеля – повторяя процесс 2-3 раза через 5-10 минут (по мере подсыхания сока).

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