Що робити, якщо дерево захворіло на рак: "рецепти" лікування

Можна вилікувати всі рани

Для того, щоб наприкінці літа наситити кошики ароматними плодами, садівнику необхідно докласти зусиль. Будь-які плодові дерева вимагають турботи та уваги, інакше можна впустити початкові ознаки небезпечних інфекцій. Деякі з таких хвороб – чорний рак, європейський рак та цитоспороз.

Якщо хвороба не виявлена і не лікується вчасно, вона швидко розповсюджується по всьому саду і може знищити врожай, пише bb.lv. Тому рекомендується заздалегідь вивчити методи боротьби з цими напастями.

Чим і як лікувати хворі дерева

Спочатку гострим ножем вирізуються ділянки хворої кори, при цьому захоплюється невелика частина здорової тканини з обох боків. Потім оброблені ділянки дезінфікуються розчином мідного купоросу (10 г на 1 л води) та накладається садовий вар.

Хвору кору видаляють та спалюють. Обробка дерев фунгіцидами проти парші допомагає боротися із чорним раком та іншими хворобами кори. Для лікування камедетечі* рану очищають, видаляючи близько 3-4 см здорової тканини, після чого обробляють її 1% розчином мідного купоросу і покривають садовим варом.

*Каметеча, також відоме як гомоз, є хворобливим явищем, яке зустрічається у різних рослин, найчастіше у деревних. Воно характеризується виділенням густої та клейкої рідини, що має бурштиновий або бурий відтінок, на надземних частинах рослини, переважно на стовбурі, гілках, плодах, а рідше – на листі.

Такі рани можна лікувати багаторазовим натиранням свіжим листям щавлю — повторюючи процес 2-3 рази через 5-10 хвилин (у міру підсихання соку).

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