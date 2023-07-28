День Крещения Руси: почему 28 июля нельзя сетовать на судьбу и пить спиртное

В этот день наши предки боялись увидеть падающую звезду

В эту пятницу православная церковь чтит память киевского князя Владимира Великого, который крестил Киевскую Русь. Владимир Святославович был признан святым равноапостольным и национальным героем Украины. Также в Украине 28 июля отмечается День крещения Киевской Руси.

В старину этот праздник считали пиком лета. По преданию, 28 июля солнце освещало особенно сильно и безжалостно. Жара была в самом разгаре, и начинался период летних гроз.

Считалось, что если внезапно в День Крещения Руси появилось солнце, то нужно было провести этот день на улице. Согласно народным верованиям, 28 июля оно светит "красными" лучами, которые имеют особую пользу для здоровья.

Что нельзя делать 28 июля

Браться за новые дела – они не принесут желаемого результата.

Смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду — она сулит большие беды.

Сетовать на судьбу — жалобы могут только ухудшить ситуацию.

Употреблять спиртные напитки — есть шанс навсегда упустить удачу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды до конца июля. Известно, что последний летний месяц в 2023 году еще успеет поразить очередной резкой сменой погоды.