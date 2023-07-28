День Хрещення Русі: чому 28 липня не можна нарікати на долю і пити спиртне

В цей день наші предки боялися побачити зірку, що падає

Цієї п’ятниці православна церква вшановує пам’ять київського князя Володимира Великого, який хрестив Київську Русь. Володимира Святославовича було визнано святим рівноапостольним та національним героєм України. Також в Україні 28 липня відзначається День хрещення Київської Русі.

За старих часів це свято вважали піком літа. За переказами, 28 липня сонце освітлювало особливо сильно та безжально. Спека була в розпалі, і починався період літніх гроз.

Вважалося, що якщо раптово на День Хрещення Русі з’явилося сонце, то треба було провести цей день на вулиці. Згідно з народними віруваннями, 28 липня воно світить "червоними" променями, які мають особливу користь для здоров’я.

Що не можна робити 28 липня

Братися за нові справи – вони не дадуть бажаного результату.

Дивитися на небо, щоб випадково не побачити зірку, що падає, — вона обіцяє великі біди.

Нарікати на долю — скарги можуть лише погіршити ситуацію.

Вживати спиртні напої — є шанс назавжди втратити удачу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди до кінця липня. Відомо, що останній літній місяць у 2023 році ще встигне вразити черговою різкою зміною погоди.