День Марины и Лазаря: что следует избегать 30 июля, если не хотите потерять удачу

Нельзя в этот день смотреть на грозы и молнии

По церковному календарю, 30 июля православные христиане отмечают в своих храмах память великомученицы Марины Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского. В народе праздник получил название — День Марины и Лазаря, Маринин день.

Наши предки заметили, что часто на Марину с Лазарем идут ливни с грозой и молнией. Из-за этого 30 июля считалось несчастливым днем: молния могла спровоцировать возгорание, которое уничтожало целые деревни.

В старину на Маринин день усердно трудились. Мужчины занимались работой на поле, а женщины заботились о домашних делах. День Марины и Лазаря был идеальным моментом для уборки дома от лишних вещей. Однако их не выбрасывали – это грех, а раздавали нищим.

Что нельзя делать 30 июля

Свататься или играть свадьбу — отношения очень быстро разрушатся.

Делать крупные покупки — сохраненные деньги принесут в дом достаток.

Делиться любыми средствами, добывающими огонь — вместе со спичками или зажигалкой можно отдать удачу.

Оставлять двери и окна открытыми в грозу — нечисть испугается грома и попадет в дом.

Добавим, что во втором летнем месяце в Украине отмечается ряд важных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на июль 2023 года.