День Марини і Лазаря: що слід уникати 30 липня, якщо не хочете втратити удачу

Не можна цього дня дивитися на грози та блискавки

За церковним календарем, 30 липня православні християни відзначають у своїх храмах пам’ять великомучениці Марини Антіохійської та преподобного Лазаря Галісійського. У народі свято отримало назву — День Марини та Лазаря, Маринин день.

Наші предки помітили, що часто на Марину з Лазарем йдуть зливи з грозою та блискавкою. Через це 30 липня вважалося нещасливим днем: блискавка могла спровокувати займання, яке знищувало цілі села.

У давні часи на Маринин день старанно працювали. Чоловіки займалися роботою на полі, а жінки дбали про домашні справи. День Марини та Лазаря був ідеальним моментом для прибирання оселі від зайвих речей. Однак їх не викидали – це гріх, а роздавали жебракам.

Що не можна робити 30 липня

Свататися чи грати весілля — стосунки дуже швидко зруйнуються.

Робити великі покупки — збережені гроші принесуть в дім достаток.

Ділитись будь-якими засобами, що видобувають вогонь — разом із сірниками або запальничкою можна віддати удачу.

Залишати двері та вікна відчиненими в грозу — погань злякається грому і потрапить у дім.

Додамо, що у другому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на липень 2023 року.