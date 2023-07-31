Омельянов день: не вздумайте делать это 31 июля, чтобы не было безденежья

В этот день в старину обычно занимались заготовками из ягод и грибов на зиму

В понедельник, 31 июля, православная церковь отмечает память святого великомученика Емилиана Доростольского, который жил в IV веке. В народном календаре этот день называется Омельянов день, или Воробьиные ночи. Это связано с тем, что почти каждый год 31 июля случаются грозы, и эти маленькие птички очень тревожатся.

В этот день наши предки занимались сохранением ягод и грибов на зиму. Среди крестьян ходило поверье: "Омельян пришел, грибов-ягод нашел, велит заготавливать". У каждой хозяйки были свои уникальные рецепты, которыми они, хоть и неохотно, делились друг с другом. Соленья и варенье до сих пор остаются одними из самых популярных блюд.

Омельянов день предсказывает осеннюю погоду. Если день был жарким, то сентябрь будет теплым, а декабрь — холодным. Мухи, особенно назойливые и злые 31 июля, могут "предсказать" ближайшее ненастье.

Что нельзя делать 31 июля

Брать в долг деньги и одалживать их кому-либо — деньги "забудут" дорогу домой.

Подметать полы – есть риск вымести из дома благополучие, удачу и финансы.

Говорить о венчании или о свадьбе, назначать ее — есть шанс превратить свою жизнь в череду недоразумений, разборок и конфликтов.

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