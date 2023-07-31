Омелянів день: не вздумайте робити це 31 липня, щоб не було безгрошів’я

У цей день в старину займалися заготівлями з ягід і грибів на зиму

У понеділок, 31 липня, православна церква відзначає пам’ять святого великомученика Еміліана Доростольського, який мешкав у IV столітті. У народному календарі цей день називається Омелянів день, або Горобині ночі. Це пов’язано з тим, що майже щороку 31 липня трапляються грози, і ці маленькі пташки дуже хвилюються.

В цей день наші пращури займалися збереженням ягід та грибів на зиму. Серед селян ходило повір’я: "Омелян прийшов, грибів-ягід знайшов, велить заготовляти". Кожна господиня мала свої унікальні рецепти, якими вони, хоч і неохоче, ділилися одна з одною. Соління та варення досі залишаються одними з найпопулярніших страв.

Омелянів день пророкує осінню погоду. Якщо день був спекотним, то вересень буде теплим, а грудень — холодним. Мухи, особливо настирливі та злі 31 липня, можуть "передбачити" близьку негоду.

Що не можна робити 31 липня

Брати в борг гроші і позичати їх будь-кому — гроші "забудуть" дорогу додому.

Підмітати підлогу – є ризик вимести з дому благополуччя, удачу та фінанси.

Говорити про вінчання чи про весілля, призначати його — є шанс перетворити своє життя на низку непорозумінь, розбірок та конфліктів.

Раніше ми писали, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року.