Когда проводить обрезку абрикоса: не упустите подходящее время

Обрезка — обязательная процедура для абрикоса

Саженцы абрикоса быстро растут. Некоторые дачники не трогают дерево и радуются быстро разрастающейся кроне. Но такой подход ошибочен. Потому что вместо большого урожая сладких плодов можно получить больное дерево.

Абрикос так быстро наращивает ветки, что за один сезон может потребовать несколько обрезок.

Весенняя обрезка

Весеннюю обрезку абрикоса следует начинать со второго года после посадки саженца. Это следует делать в плюсовую температуру до появления листьев. В это время начинают формировать крону.

Летняя обрезка

Обычно ее проводят в июне, когда однолетняя поросль слишком активна и начинает загущать крону. В это время срезы заживают быстрее всего.

Осенняя обрезка

Осенью абрикос обрезают ради продления жизни дерева. В это время нужно отрегулировать соотношение плодовых и лиственных ветвей. Обрезка плодовых ветвей снизит урожай в следующем году, но увеличит годы жизни и плодоношение дерева.

Одна из ветвей плодоносит примерно 3 года. Каждый год можно удалять одну старейшую (3-5 лет) ветку.

Осенью можно обрезать только ранние и среднеранние сорта абрикоса. Если ваш абрикос плодоносит поздно, ему подойдет только весенняя обрезка.

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