Коли проводити обрізування абрикоса: не пропустіть підходящий час

Обрізка – обов’язкова процедура для абрикосу

Саджанці абрикоса швидко зростають. Деякі дачники не чіпають дерево і радіють кроні, що швидко розростається. Але такий підхід є помилковим. Бо замість великого врожаю солодких плодів можна отримати хворе дерево.

Абрикос так швидко нарощує гілки, що за один сезон може вимагати кілька обрізувань.

Весняне обрізування

Весняне обрізування абрикоса слід починати з другого року після посадки саджанця. Це слід робити у плюсову температуру до появи листя. Саме тоді дерева починають формувати крону.

Літня обрізка

Зазвичай її проводять у червні, коли однорічні порослі надто активні та починають згущати крону. У цей час зрізи гояться найшвидше.

Осіння обрізка

Восени абрикос обрізають задля продовження життя дерева. У цей час потрібно відрегулювати співвідношення плодових та листяних гілок. Обрізка плодових гілок знизить урожай наступного року, але збільшить роки життя та плодоношення дерева. Одна із гілок плодоносить приблизно 3 роки. Щороку можна видаляти одну стару (3-5 років) гілку.

Восени можна обрізати лише ранні та середньоранні сорти абрикосу. Якщо ваш абрикос плодоносить пізно, йому підійде лише весняна обрізка.

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