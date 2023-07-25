Чим обробити помідори, щоб вони краще плодоносили: отримаєте величезні плоди

Якщо правильно підгодувати томати, урожай не поміщатиметься в коморі

Для розвитку помідорів необхідні корисні добрива, до того ж підживлення багато дачників готують самі. Борна кислота та йод покращать плодоношення і зроблять плоди більшими.

Про дві ефективні підгодівлі для томатів розповідає видання "Земляк". Саморобне добриво стане альтернативою магазинним засобам.

Чим удобрювати помідори

Добриво томатів борною кислотою. Обробка помідорів борною кислотою допоможе збільшити врожайність у кілька разів. Як приготувати добрива для томатів? Дачникам потрібно змішати 5 г борної кислоти із 10 л води. Отриманим розчином слід удобрювати культуру.

Підживлення помідорів йодом. Не менш важливе підживлення томатів йодом. Для цього поливайте розсаду саморобним добривом із 1 краплі йоду та 3 л води. Завдяки цьому добриву помідори даватимуть великі плоди.

Раніше "Телеграф" розповідав про важливі нюанси поливу помідорів. Якщо поливати томати правильно, то плоди не потріскаються. А ще ми писали, через що помідори на грядках можуть не червоніти. Вирішити проблему дуже просто.