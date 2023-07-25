Чим обробити помідори, щоб вони краще плодоносили: отримаєте величезні плоди
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Якщо правильно підгодувати томати, урожай не поміщатиметься в коморі
Для розвитку помідорів необхідні корисні добрива, до того ж підживлення багато дачників готують самі. Борна кислота та йод покращать плодоношення і зроблять плоди більшими.
Про дві ефективні підгодівлі для томатів розповідає видання "Земляк". Саморобне добриво стане альтернативою магазинним засобам.
Чим удобрювати помідори
- Добриво томатів борною кислотою. Обробка помідорів борною кислотою допоможе збільшити врожайність у кілька разів. Як приготувати добрива для томатів? Дачникам потрібно змішати 5 г борної кислоти із 10 л води. Отриманим розчином слід удобрювати культуру.
- Підживлення помідорів йодом. Не менш важливе підживлення томатів йодом. Для цього поливайте розсаду саморобним добривом із 1 краплі йоду та 3 л води. Завдяки цьому добриву помідори даватимуть великі плоди.
Раніше "Телеграф" розповідав про важливі нюанси поливу помідорів. Якщо поливати томати правильно, то плоди не потріскаються. А ще ми писали, через що помідори на грядках можуть не червоніти. Вирішити проблему дуже просто.