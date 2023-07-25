Чем обработать помидоры, чтобы они лучше плодоносили: получите огромные плоды

Если правильно подкормить томаты, урожай будет не помещаться в кладовой

Для развития помидоров необходимы полезные удобрения, к тому же подкормку многие дачники готовят сами. Борная кислота и йод улучшат плодоношение и сделают плоды более крупными.

О двух эффективных подкормках для томатов рассказывает издание "Земляк". Самодельное удобрение станет альтернативой магазинным средствам.

Чем удобрять помидоры

Удобрение томатов борной кислотой. Обработка помидоров борной кислотой поможет увеличить урожайность в несколько раз. Как приготовить удобрение для томатов? Дачникам нужно смешать 5 г борной кислоты с 10 л воды. Полученным раствором следует удобрять культуру.

Подкормка помидоров йодом. Не менее важна подкормка томатов йодом. Для этого поливайте рассаду самодельным удобрением из 1 капли йода и 3 л воды. Благодаря этому удобрению помидоры будут давать большие плоды.

Ранее "Телеграф" рассказывал о важных нюансах полива помидоров. Если поливать томаты правильно, то плоды не потрескаются. А еще мы писали, из-за чего помидоры на грядках могут не краснеть. Решить проблему очень просто.