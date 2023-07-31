Подчеркнут ваше летнее настроение: какие оттенки маникюра выбрать в августе (фото)
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Летний сезон отличный для нежных и ярких пастельных цветов
Есть множество дизайнов, благодаря которым ваш маникюр получится стильным и эффектным, но не менее важную роль играют цвета. Если хотите в августе прибавить в повседневный образ нотку яркости и нежности, тогда следует ознакомиться с самыми модными оттенками.
В материале Volosomanjaki подсказали, как сделать трендовый маникюр, чтобы он был одновременно красивым, простым и подчеркивал ваше летнее настроение.
Какие оттенки маникюра сейчас в моде
Розовый цвет
Сейчас любимый цвет "Барби" на пике популярности, поэтому его смело можно выбирать для создания эффектного маникюра на август. Оттенок будет хорошо смотреться как на длинных, так и на коротких ноготках. Можно также добавить, по желанию, какой-то элемент декора.
Разноцветный маникюр
Если не можете определиться, какой цвет вам нравится больше, тогда сделайте несколько, но главное, чтобы они между собой гармонично сочетались. Яркие оттенки точно подчеркнут летнее настроение и подойдут под любой наряд.
Сиреневый маникюр
Это мягкая и романтичная альтернатива розовому цвета. В августе этот оттенок будет привлекать внимание, он великолепно смотрится на ноготках любой длины. Можно добавить хромированную отделку, чтобы сделать маникюр более стильным.
"Телеграф" писал ранее, какие цвета маникюра считаются универсальными. С их помощью можно подчеркнуть любой образ.