Подчеркнут ваше летнее настроение: какие оттенки маникюра выбрать в августе (фото)

Летний сезон отличный для нежных и ярких пастельных цветов

Есть множество дизайнов, благодаря которым ваш маникюр получится стильным и эффектным, но не менее важную роль играют цвета. Если хотите в августе прибавить в повседневный образ нотку яркости и нежности, тогда следует ознакомиться с самыми модными оттенками.

В материале Volosomanjaki подсказали, как сделать трендовый маникюр, чтобы он был одновременно красивым, простым и подчеркивал ваше летнее настроение.

Какие оттенки маникюра сейчас в моде

Розовый цвет

Сейчас любимый цвет "Барби" на пике популярности, поэтому его смело можно выбирать для создания эффектного маникюра на август. Оттенок будет хорошо смотреться как на длинных, так и на коротких ноготках. Можно также добавить, по желанию, какой-то элемент декора.

Стильный розовый маникюр на лето 2023

Разноцветный маникюр

Если не можете определиться, какой цвет вам нравится больше, тогда сделайте несколько, но главное, чтобы они между собой гармонично сочетались. Яркие оттенки точно подчеркнут летнее настроение и подойдут под любой наряд.

Какие оттенки маникюра выбрать в августе

Сиреневый маникюр

Это мягкая и романтичная альтернатива розовому цвета. В августе этот оттенок будет привлекать внимание, он великолепно смотрится на ноготках любой длины. Можно добавить хромированную отделку, чтобы сделать маникюр более стильным.

Оттенки маникюра, которые будут в тренде в августе

"Телеграф" писал ранее, какие цвета маникюра считаются универсальными. С их помощью можно подчеркнуть любой образ.