Підкреслять ваш літній настрій: які відтінки манікюру вибрати у серпні (фото)

Літній сезон чудовий для ніжних та яскравих пастельних кольорів

Є безліч дизайнів, завдяки яким ваш манікюр вийде стильним та ефектним, але не менш важливу роль відіграють кольори. Якщо хочете в серпні додати у повсякденний образ нотку яскравості та ніжності, тоді слід ознайомитися з наймоднішими відтінками.

У матеріалі Volosomanjaki підказали, як зробити трендовий манікюр, щоб він був водночас красивим, простим та підкреслював ваш літній настрій.

Які відтінки манікюру зараз у моді

Рожевий колір

Зараз улюблений колір "Барбі" на піку популярності, тому його сміливо можна вибирати для створення ефектного манікюру на серпень. Відтінок добре виглядатиме як на довгих, так і на коротких нігтиках. Можна також додати, за бажанням, елемент декору.

Стильний рожевий манікюр на літо 2023 року.

Різнокольоровий манікюр

Якщо не можете визначитися, який колір вам більше подобається, тоді зробіть кілька, але головне, щоб вони між собою гармонійно поєднувалися. Яскраві відтінки точно підкреслять літній настрій та підійдуть під будь-яке вбрання.

Які відтінки манікюру вибрати у серпні

Бузковий манікюр

Це м’яка та романтична альтернатива рожевому кольору. У серпні цей відтінок буде привертати увагу, він чудово виглядає на нігтиках будь-якої довжини. Можна додати хромовану обробку, щоб зробити манікюр більш стильним.

Відтінки манікюру, які будуть у тренді у серпні

"Телеграф" писав раніше, які кольори манікюру вважаються універсальними. З їхньою допомогою можна підкреслити будь-який образ.