Будут радовать вас до заморозков: пять цветов, которые можно посадить в августе

Осенью на вашем дачном участке будет красивый цветник

В последний месяц лета на огороде можно вырастить зелень и пару-тройку овощей, а в саду несколько видов красивых цветов, которые будут радовать вас до самых заморозков.

В материале OBOZREVATEL рассказали, какие именно цветы можно посадить в августе и как за ними необходимо правильно ухаживать, чтобы они не пропали.

Что посадить в саду в августе

Ромашка

Это неприхотливое, но довольно милое растение, которые не нуждается в каком-то особенном уходе. Садовую ромашку можно пересаживать не только в августе, но и в любое время, когда она не цветет. Единственный нюанс — в жаркую погоду ее нужно много поливать.

Анютины глазки

Эти растения нормально переносят холодную погоду, их можно высаживать как на клумбе, так и в вазонах, используя рассадный способ. Но помните, что анютины глазки очень нуждаются в хорошем поливе.

Бальзамин

Эксперты советуют высаживать этот цветок под деревьями или возле кустов, потому что он нуждается в легкой тени. Бальзамину нужна температура в диапазоне от 30 до 10 градусов тепла. Много воды растению не нужно.

Ипомея

Это вьющееся растение цветет весь теплый сезон и прекращает выпускать бутоны с заморозками, так что еще успеет ими насладиться. Ипомея быстро разрастается и нуждаются в регулярном, но не слишком обильном поливе.

Петуния

Растение также быстро и пышно разрастается на клумбе и цветет до первых холодов. Петунии бывают разных оттенков, поэтому можно выбирать на любой вкус. Но цветку нужен регулярный полив, а чтобы обеспечить ему пышное цветение, не забывайте время от времени обирать увядшие бутоны.

"Телеграф" писал ранее, какие цветы обожают жару и отлично растут в солнечных местах. Эти растения можно с легкостью вырастить у себя на дачном участке.