Не страшно никакое солнце: три цветка, которые обожают жару

Солнечные условия нужны некоторым растениям для роста и процветания

Выбор места для цветов в саду очень важен. Ведь многие растения отлично растут в тени, другим же не обойтись без солнечных лучей.

Есть три цветка, которые обожают жару и отлично растут в солнечных местах. Об этом рассказывает Телеграм-канал "Садівник".

Какие цветы любят солнце

Бархатцы – популярное однолетнее растение. Отлично переносит и жару, и влажность, является хорошим медоносом. Пик цветения происходит в июле и августе. У цветоводов огромный выбор этого цветка, так как сегодня известно о полсотни сортов бархатцев.

Бархатцы

Настурция – растение, которое порадует вас яркими оттенками желтого. Этот цветок следует высаживать в мае, место должно быть защищено от ветра. Жару эта культура приветствует, а вот заморозки не переживет, поэтому весной накрывайте цветы.

Настурция

Портулак – растение с пышными махровыми цветами, миниатюрные виды отлично "живут" в кашпо. Сезон высадки: конец марта – начало апреля, саженцы "поселяют" в мае. Хороший медонос. Кроме того, иногда портулак используют как салатную зелень.

Портулак

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несмотря на окончания посевного сезона дачникам все еще хватает работы на участке. В августе стоит высадить травы, которые будут радовать урожаем и осенью.