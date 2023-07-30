Не страшне ніяке сонце: три квітки, які люблять спеку

Сонячні умови потрібні деяким рослинам для зростання та процвітання

Вибір місця для квітів у саду дуже важливий. Адже багато рослин відмінно ростуть у тіні, іншим не обійтися без сонячних променів.

Є три квітки, які люблять спеку і добре ростуть у сонячних місцях. Про це розповідає Телеграм-канал "Садівник".

Які квіти люблять сонце

Чорнобривці — популярна однорічна рослина. Відмінно переносить і спеку, і вологість, є добрим медоносом. Пік цвітіння відбувається у липні та серпні. У квітникарів величезний вибір цієї квітки, тому що сьогодні відомо про півсотні сортів чорнобривців.

Чорнобривці

Настурція (красуля) – рослина, яка порадує вас яскравими відтінками жовтого. Цю квітку слід висаджувати у травні, місце має бути захищене від вітру. Спеку ця культура вітає, а от заморозки не переживе, тож навесні накривайте квіти.

Настурція

Портулак — рослина з пишними махровими квітами, мініатюрні види чудово "живуть" у кашпо. Сезон висадки: кінець березня – початок квітня, саджанці "поселяють" у травні. Хороший медонос. Крім того, іноді портулак використовують як салатну зелень.

Портулак

Раніше "Телеграф" розповідав, що незважаючи на закінчення посівного сезону, дачникам все ще вистачає роботи на ділянці. У серпні варто висадити трави, які радуватимуть урожаєм і восени.